«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يفجر منزل عائلة أحد الأسرى في مخيم عقبة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال فجر منزل عائلة أحد الأسرى في مخيم عقبة جبر، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عنيفة في الداخل الفلسطيني.

غارات إسرائيلية عنيفة على فلسطين

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5500 مبنى، تضم 14200 وحدة سكنية، بعد أن دوت صفارات في عسقلان وإصابات عديدة في المباني، وشهدت مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، غارات إسرائيلية عنيفة.