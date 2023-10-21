رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قمة القاهرة للسلام
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يفجر منزل عائلة أحد الأسرى في مخيم عقبة

كتب:

شروق مراد
04:44 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
أحد المنازل التي تم تدميرها بقطاع غزة

أحد المنازل التي تم تدميرها بقطاع غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال فجر منزل عائلة أحد الأسرى في مخيم عقبة جبر، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عنيفة في الداخل الفلسطيني.

غارات إسرائيلية عنيفة على فلسطين

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5500 مبنى، تضم 14200 وحدة سكنية، بعد أن دوت صفارات في عسقلان وإصابات عديدة في المباني، وشهدت مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، غارات إسرائيلية عنيفة.

اقرأ المزيد:

9 جرائم حرب للاحتلال الإسرائيلي في غزة.. من قصف مستشفى لاستهداف مدرسة

«العفو الدولية»: تأكدنا بالدلائل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في غزة

حزب حماة الوطن بفاقوس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

نائب: ما تفعله إسرائيل في غزة جرائم حرب تتنافى مع كل القيم الإنسانية
بقلم شروق مراد