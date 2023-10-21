رئيس محكمة الجنايات ينعى أمين صندوق تحيا مصر: كان رمزا للعمل الجاد من أجل الوطن

نعى المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات، الفقيد الراحل اللواء أركان حرب محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وقال عبد الحكم في نعيه، إن الفقيد الراحل كان رمزا للتفاني والتضحية والعمل الجاد من أجل الوطن، ومثالا يحتذى به في كل المناصب التي تقلدها في خدمة مصر الحبيبة خلال مسيرته العسكرية والإدارية حتى لحظاته الأخيرة، كان له فيها من الإسهامات الجليلة والرؤى الثاقبة.