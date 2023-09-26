الرئيس السيسي: صندوق تحيا مصر يشارك في تمويل بناء 100 مدرسة جديدة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّه الخطة الخمسية الخاصة بالتعليم تستهدف الوصول لـ200 مدرسة «أي بي إس»، ليرد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي: «معنديش وقت للخطة الخمسية قولي المدرسة 20 فصل ولا أكتر من كدا»، ليرد وزير التعليم قائلًا: «المدرسة 30 أو 40 فصل»، ليمازحه الرئيس السيسي قائلًا «ما هي فرصة بقى يا دكتور، ولكن على كل حال القطاع الخاص عاوز يعمل، ولكن على ما نخصص أرض وأنت تبني وتشتغل، ما تيجوا إحنا كحكومة نشارك القطاع الخاص وهو ياخد ويدير ويغطي تكلفة العملية التعليمية».

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّ الفصل الواحد بمدارس «أي بي إس» وصلت تكلفة إنشاءه لـ800 ألف جنيه.

ليردّ الرئيس السيسي: «نتحدث عن 3 آلاف فصل بـ15 مليار جنيه، صح يا دكتور مصطفى؟ التعليم ده لازم ياخد قوة دفع»، ليجيب وزير التعليم قائلًا: «أه والله»، ليمازحه الرئيس السيسي «من غير ما تقولي أه والله، أنا مش محتاج تحفيز، أنا نفسي والله».

وتابع الرئيس السيسي: «إحنا نقول لو كانت الأراضي موجودة وانتوا اختارتوها طبقا للتوزيع الجغرافي والسكاني نبدأ في الـ100 مدرسة وفي شهر 10 نقدر خلال عام الـ100 مدرسة تدخل التشغيل، وعلشان ما نضغطش على الحكومة هنحط رقم معتبر من صندوق تحيا مصر لتمويل جزء من الـ100 مدرسة هيكون منهم مدارس أي بي إس والمدارس المتكاملة للغات»، ليرد وزير التعليم بتوجيه الشكر للرئيس.