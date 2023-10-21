«آثار أسوان»: 8 استعدادات لاستقبال الزوار لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، تم الانتهاء من التحضيرات لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد أبو سمبل، وهي الظاهرة التي يشهدها المعبد مرتين كل عام في 22 أكتوبر و22 فبراير، وتجذب آلاف السائحين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاستعدادات لظاهرة التعامد على وجه تمثال رمسيس بدأت قبل شهر حيث تولى فريق العمل وفريق الترميم تننظيف الموقع، وإزالة الأتربة العالقة على النقوش الموجودة، بالإضافة إلى تطوير نظام الإضاءة بالكامل وتحسين نظام الأمن بواسطة تثبيت كاميرات المراقبة وأجهزة X-Ray.

تطبيق أنظمة جديدة لتسهيل دخول السائحين

وأشار مدير عام آثار أسوان والنوبة إلى أن منطقة آثار أبو سمبل كانت الأولى في تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية، وهذا النظام بدأ بالعمل في 6 مناطق أثرية في مصر، بما في ذلك معبد أبو سمبل بالتزامن مع عملية تسهيل دخول السائحين، ومنع التكدس من خلال إتاحة حجز التذاكر عبر الإنترنت، أو الحصول على التذكرة من مركز البيع الجماعي، أو شراء التذكرة مباشرة من نقاط بيع التذاكر في الموقع نفسه.

تزويد عدد البوابات

ونفذ قطاع آثار أسوان زيادة عدد بوابات الدخول إلى معبد أبو سمبل من 4 إلى 10، وتجهيز جهازين X-Ray إضافيين و4 بوابات تحكم إلكترونية إلى جانب البوابات العشر للدخول ما يسهل حركة دخول الزوار إلى المعبد، خاصة مع وصول الأعداد الكبيرة من السياح خلال ساعات الصباح الباكر.

وتعاونت محافظة أسوان مع قطاع الآثار في تزويد المنطقة بشاشة عرض عملاقة تعرض ظاهرة تعامد الشمس في ساحة المعبد الكبير. هذا يعطي الزوار الفرصة لمشاهدة الظاهرة إذا لم يتمكنوا من دخول المعبد نفسه.