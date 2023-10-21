الأمم المتحدة: قمة القاهرة للسلام مهمة للغاية

قال مارتن جريفيث، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قمة القاهرة للسلام حول التصعيد في قطاع غزة مهمة للغاية وجرى التأكيد فيها على نقطتين؛ الأولى أهمية المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، والثانية وصول المساعدات لكل المحتاجين إليها من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك مفاوضات شبه يومية مع الجانب الإسرائيلي.

إسرائيل كأي طرف لها الحق في النظر في هذه المساعدات

وأضاف «جريفيث»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي عمرو خليل، على هامش قمة القاهرة للسلام، أن إسرائيل كأي طرف لها الحق في النظر في هذه المساعدات، ويتم إدخالها وفقًا لمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه سيتم وصول المساعدات إلى أهالي غزة بشكل سريع، وغدا ستكون المساعدات بين أيديهم.

وتابع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «تم السماح بدخول 20 سيارة مساعدات محملة، وهناك نحو مليوني شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات ونحن نحشد الآن للمزيد من المساعدات لأهل غزة، وخلال 10 أيام سيتم وصول ما هم بحاجة إليه من مساعدات».