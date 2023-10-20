الأمم المتحدة: نفاد المواد الغذائية بالمحال وتوقف المخابز عن العمل في غزة

كشفت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المحال التجارية استنفذت المواد الغذائية ومعظم المخابز، استنفذت احتياجات الوقود، ونعمل مع 23 مخبز لا يعمل منها سوى 4 مخابز.

التحذير من مجاعة

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة ON، إن قبل الأزمة كانت هناك شاحنات تدخل إلى قطاع غزة، وكل ذلك توقف الآن، ولا يوجد ما يدخل أو يخرج من القطاع.

وحذرت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من «مجاعة» في قطاع غزة، معربة عن أملها في دخول المساعدات مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة دخل مرحلة الخطر، وتوجد فرق عمل داخل قطاع غزة، والوضع الإنساني صعب جدًا، والأمن الغذائي بدأ الدخول في مرحلة الخطر، في ظل محاصرة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

غزة تدخل مرحلة الخطر

وأكدت أنه لا توجد أي مواد غذائية تدخل أو تخرج، وهناك انقطاع في سلاسل الإمداد والتمويل، في ظل الطرق والأوضاع الأمنية التي لا تسمح بإمكانية الانتقال من مكان إلى آخر.

وذكرت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه يوجد أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية الجاهزة للأكل، معربة عن أملها في فتح المعبر .