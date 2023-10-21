الإعلام النيجيري: معبر رفح «شريان حياة» لقطاع غزة.. ومصر لها الفضل في إدخال المساعدات

أبرزت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية النيجيرية، في صدر نشراتها ومتابعاتها لتطورات الصراع في غزة، أنباء دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، مرجعة الفضل في ذلك، إلى مواقف مصر وجهود قيادتها لتطويق الأزمة، وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من سكان القطاع.

أهمية معبر رفح

وأشارت المنصات الإخبارية النيجيرية، إلى أن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، الآن شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع من المدنيين، اللذين باتوا في حاجة إلى كل شيء تقريبا.

افتقار سكان غزة للغذاء والدواء

وقالت وسائل الإعلام النيجيرية، إن سكان غزة - البالغ عددهم 2.4 مليون - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وسائر أشكال الغوث الإنساني، منذ السابع من أكتوبر الجاري، نتيجة سياسات المحاصرة والإغلاق التام، التي فرضتها إسرائيل على القطاع.