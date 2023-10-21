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خبير سياسي: قمة القاهرة للسلام كشفت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

كتب:

داليا أحمد
02:21 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أنّ قمة القاهرة للسلام كانت بمثابة رسالة قوية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، حيث أوضحت كل ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين، وأكدت ضرورة العودة إلى مسار السلام وإقامة دولتين.

وقال سنجر في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قمة القاهرة للسلام جمعت القادة من مختلف أنحاء العالم للتشاور بشأن القضية الفلسطينية، وبحث سبل إيجاد حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ إسرائيل تنتهك الحقوق والقوانين الدولية، بما تفعله في غزة.

وأضاف أنّ كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت واضحة ومحددة، حيث قدّم توثيقًا دقيقًا للانتهاكات الإسرائيلية، كما عرض الجوانب الإنسانية للقضية، مشيرا إلى أنّ قبول قادة العالم لدعوة الرئيس السيسي لحضور القمة، يعكس أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم، كما يؤكد على ضرورة عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت «أشرف»، إلى أن توقيت القمة جاء للردع ضد إسرائيل والتأكيد على إعادة تفكير الدول وتحديدا أمريكا والدول الداعمة لإسرائيل تجاه القضية، وتوقف الحرب والدعوة إلى السلام. 

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