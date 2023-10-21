وزير خارجية تركيا: إسرائيل استغلت أصدقاءها لشن هجمات ضد الشعب الفلسطيني 

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن من الصعب أن نصدق ما الذي يحدث بالفعل في قطاع غزة، فـ الآلاف من المدنيين قتلوا في عدة مذابح، وليس هناك أي عذر لتطبيق هذا العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.

وأدان وزير الخارجية التركي قتل المدنيين الذين لقوا حتفهم إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون لإرسال رسالة واضحة في هذا المنعطف الخطير، كما يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن عملياتها العدائية وشن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات.

المساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول السليمة المستدامة

وأكد «فيدان»، أن هذة المساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول السليمة المستدامة، ولكنها تعمق من الاحتلال لأن هذة السياسات تتجاهل المعادلة الكاملة، وهو أن يكون هناك طرفًا فلسطينيًُا، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال استفادت من الصمت الدولي واستغلت بعض الصداقات من أجل شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وتقول إن لديها تسامح ديني ولكنها ليست كذلك لأنها قامت باستهداف المدنيين في القدس الشرقية وفي كل مكان في فلسطين.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة وتسمى ذلك بأنه حماية ضد الإرهاب، كمان أن معاناة الفلسطينيين مستمرة، ولن نسمح بمزيد من الإهانة للشعب الفلسطيني، لأن هذه الأزمة إذا استمرت قد تمتد إلى النطاق الإقليمي الشامل، كذلك أيضًا يجب أن يكون هناك حلا شاملا للسلام في هذه المنطقة.

وأضاف: «يجب أن نستفيد من كل الجهود للعودة مرة أخرى إلى السلام القائم على أساس دولتين، وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة إلى ما قبل حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهذا أمر ضروري من أجل سلام وأمن المنطقة، ونحن جميعًا نتفق على ذلك، ولكن هذا ليس كافيًا، فيجب أيضًا أن نبدأ بتنفيذ هذة القرارات فورًَا فى هذة المنطقة».