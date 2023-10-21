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جيش الاحتلال يحذر أهالي غزة: وجودكم في الشمال يجعلكم شركاء بتنظيم إرهابي

كتب:

محمد عزالدين
07:09 م | السبت 21 أكتوبر 2023
منشور جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحذير أهالي غزة

منشور جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحذير أهالي غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، ما تداوله نشطاء وصحفيون فلسطينيون من قطاع غزة، صورة لمنشور تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة، إذ تقول الصورة: «وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي».

الرفض الكامل لتهجير السكان

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل لتهجير السكان من غزة، محذرًا من نكبة ثانية وشدد على «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم والرفض الكامل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا».

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الجمعة، إن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.

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بقلم محمد عزالدين