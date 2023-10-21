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وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:54 م | السبت 21 أكتوبر 2023
السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن قمة القاهرة للسلام حملت في جلستها الافتتاحية العديد من الرسائل المهمة حول القضية الفلسطينية، وهناك رغبة في إقامة دولة فلسطينية للحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين.

مبادئ الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام، كانت تحمل داخل طياتها تمسك الدولة المصرية بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية ولم تتغير، ومصر ترفض تمامًا فكرة تهجير الفلسطينيين.

اجتياح الجيش الإسرائيلي

وتابع أن إسرائيل ستتمادى في قصفها لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يكون هناك اجتياح الجيش الإسرائيلي بريا لشمال غزة، لافتا إلى القيادة السياسية والشعب المصري، يدركا تماما مخاطر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهناك التفاف من الشعب حول القيادة السياسية للحفاظ على أمنها القومي.

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بقلم محمد أيمن سالم