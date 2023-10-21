عرض خاص للفيلم السوداني «وداعا جوليا» في القاهرة بدون «ريد كاربت»

يقام يوم الاثنين المقبل عرض خاص للفيلم السوداني «وداعا جوليا» في إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة.

وقررت الشركة المنظمة للفيلم إلغاء «ريد كاربت» الفيلم، حدادا على شهداء فلسطين، جراء القصف الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن استشهاد ما يقرب من 4330.

تفاصيل فيلم «وداعا جوليا»

وتدور قصة فيلم «وداعا جوليا» حول امرأتين تمثلان العلاقة المعقدة والاختلافات بين مجتمعات شمال السودان وجنوبه، إذ تدور الأحداث في الخرطوم قبل فترة قصيرة من انفصال جنوب السودان في 2011، عن «منى» المغنية الشعبية السابقة من الطبقة المتوسطة العليا من شمال السودان، التي تعيش مع زوجها أكرم، وتحاول التخفيف من شعورها بالذنب للتسبب في وفاة رجل جنوبي من خلال توظيف زوجته «جوليا» كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في قسم «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ويعتبر أول فيلم سوداني يشارك في المسابقة.