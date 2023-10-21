حظر عالمي على تجارة الزئبق.. أبرز الملفات الغائبة عن مؤتمر (COP-5) بجنيف

دعت الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة (IPEN) إلى إدراج اقتراح بفرض حظر على تجارة الزئبق على المستوى العالمي، ضمن الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال مؤتمرات الأطراف باتفاقية ميناماتا، لحماية صحة الإنسان والبيئة من أضرار الزئبق ومركباته، بالإضافة إلى اقتراح بحظر التعدين اليدوي للذهب، الذي يعتمد على استخدام الزئبق.

وتستضيف مدينة جنيف في سويسرا، اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا (COP-5)، خلال الفترة بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 800 شخص من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، سواء من الدول الأطراف أو غيرهم، والهيئات والمؤسسات الدولية، والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة.

أبرز الملفات على جدول مؤتمر الأطراف في جنيف

يتضمن مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية ميناماتا، التي تُعرف عالمياً باسم «معاهدة الزئبق»، مناقشة عدد من الملفات، وصولاً إلى اتخاذ قرارات بشأنها، منها مدى فعالية مؤشرات التقييم المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إدخال بعض التعديلات على ملحق الاتفاقية، فيما يتعلق بالمنتجات وعمليات التصنيع، وتعديل النسب المسموح بها من تركيزات نفايات الزئبق.

وأكدت شبكة (IPEN) أنها ستعمل على رفع مستوى الوعي حول ثلاث قضايا رئيسية، ليست مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الخامس، ويجب أن تكون مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف السادس (COP-6)، باعتبارها قضايا بالغة الأهمية لأهداف الاتفاقية، والتي تتمثل في الحد من التلوث العالمي بالزئبق، وحماية صحة الإنسان.

3 ملفات غائبة يمكنها تحقيق الأهداف بشكل أفضل

وأضافت الشبكة الدولية أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل من خلال العمل على اتخاذ عدة إجراءات، تتضمن إنهاء تجارة الزئبق على المستوى العالمي، وحظر التعدين الحرفي واليدوي للذهب، الذي يعتمد على استخدام الزئبق، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للسكان المعرضين للخطر، خاصةً في مناطق التعدين الحرفي وضيق النطاق للذهب.

وبينما يعتبر الزئبق أحد أخطر المواد السامة، التي تهاجم الجهاز المركزي العصبي، فإنه لا يوجد مستوى أمان معروف لمعدلات التعرض لهذه المادة، ويؤدي تسمم الزئبق إلى عدة أعراض عصبية، منها مشاكل في تناسق الحركة، وفقدان الذاكرة، كما يهاجم الزئبق القلب والأوعية الدموية، والكليتين والأمعاء والجهاز المناعي والرئتين.

وتشمل أعراض التعرض للزئبق الإصابة بالأورام، ومشاكل في الرؤية والصداع، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، كما يمكن أن يؤثر الزئبق على قدرة المرأة على الإنجاب، حيث يقلل من معدلات الخصوبة، ويزيد من احتمالات الإجهاض.