120 سبيكة ذهب.. تفاصيل العثور على كنز بقطار في سويسرا

في عام 2019، عثرت السلطات السويسرية على كنز ثمين على متن أحد القطارات خلال رحلة متجهة من سانت جالن إلى لوسيرن، كان عبارة عن 120سبيكة ذهبية، بإجمالي وزن 3.7 كيلوجرامات، وكان من بين الملصقات الموجودة على العبوة التي كان الكنز داخلها عبارة «مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر».

تسليم الكنز إلى للصليب الأحمر

وعلى الرغم من تكثيف عمليات التقصي والبحث منذ العثور على الكنز لتحديد المالك، إلا أنه لم يتم التوصل إليه، ما دفع النيابة العامة السويسرية إلى إصدار بيانًا رسميًا، عبر موقعها الرسمي، أمس الجمعة، تشير من خلاله إلى حسم أمر السبائك الذهبية، من خلال إقرار تسليمها إلى اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر.. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا.