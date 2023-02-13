فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الطفل.. تعزيز النمو العقلي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن حملة «2 كفاية» لتننظيم الأسرة أن هناك عدة فوائد للمباعدة بين الولادات على صحة الطفل وعلى صحة الأم، مؤكدة أن المباعدة بين الولادات تقلل من مخاطر الحمل والولادة.

فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الطفل

وأشارت التضامن في برنامجها التوعوي «وعي» للتنمية المجتمعية إلى أن النساء اللاتى ينجبن 5 أطفال أو أكثر معرضات بشكل أكبر للوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة، مشيرة إلى أن فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الطفل تتمثل فيما يلي:

- تساهم في تعزيز صحة الطفل البدنية ونموه العقلي والعاطفي.

- تقلل من نسبة المواليد ناقصي الوزن.

- تقلل من نسبة الولادات المبكرة.

- تقلل من حدوث وفيات الأطفال.

- تزيد عدد السنوات المتاحة لرعاية الطفل والاهتمام به.

- تساهم فى تعزيز صحة الطفل البدنية ونموه العقلي والعاطفي.

فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الأم

- المباعدة بين الولادات تعطي فرصة للأم لتوفير الرضاعة الطبيعية لمدة أطول.

- تقلل من حالات التعرض للأنيميا.

- تقلل من حدوث وفيات الأمهات.

- تعطي الأم فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيعي.

- تقلل من حالات النزيف أثناء الحمل «خاصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة».