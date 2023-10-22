نواب وسياسيون بالوادي الجديد: مصر صوت السلام للعالم 

بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 33 دولة عربية وأجنبية، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حلول عاجلة للقضية الفلسطينية، أشادت القوى السياسية والنواب بمحافظة الوادي الجديد، بمجريات القمة، واصفين مصر بأنها أصبحت صوت السلام للعالم.

عضو بـ«النواب»: مصر صوت السلام للعالم

وقال النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قمة القاهرة للسلام، تعد من أهم القضايا التاريخية التي دخلتها مصر وتحدث لأول مرة على أرض مصرية، في محاولة لحل القضية الفلسطينية، وحظيت بمشاركة دولية واسعة ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وحضور 33 دولة، حيث اعتبر العالم أن مصر الآن هي صوت السلام العالمي.

عضو بـ«النواب»: فخورون بأننا أبناء مصر

وأوضح، النائب حمدي حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد: «استمعت جيدا لكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام هذه القمة الدولية، وكنت فخوراً بأنني مصري، وأنتمي لقائد عظيم يدافع عن قضية القرن، وهي القضية الفلسطينية، فالشعب المصري في ظهر قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يقوله عقب هذا النجاح الباهر للقمة».

حزب حماة الوطن بالوادي الجديد: لا مساس بالسيادة المصرية

وتابع إسلام أبو الحسن، أمين تنظيم حزب حماه الوطن في الوادي الجديد، أنّ قمة القاهرة للسلام، كانت تحمل رسائل واضحة وصريحة تجاه موقف مصر من محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما رفضته جميع الدول خلال عقد هذه القمة، حيث إنه لا مساس للسيادة المصرية على أرضها، فضلا عن عدم التدخل في شؤون أي دولة.