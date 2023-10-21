زياد برجي يطرح أغنية «فكروا فينا» لدعم أطفال غزة: «دعونا ندافع عنهم»

حقق الفنان زياد برجي، 16 ألف مشاهدة بأغنية «فكروا فينا»، التي طرحها منذ ساعات عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وقام بإهدائها لأطفال غزة.

وطرح الفنان زياد برجي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أغنيه «فكروا فينا» موجهها لأطفال غزة بعد استشهاد عدد كبير منهم.

ونشر زياد برجي الأغنيه وعلق عليها: «دعونا ندافع عن حقوق الأطفال في عالم يجب أن يكون فيه كل طفل آمنًا ومحبوبًا».

قصف مستشفى المعمداني

وسادت حالة من الحزن والغضب منذ أيام، بعد قصف مستشفى المعمداني من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتفاعل الجميع مع الحادث، وفي مقدمتهم الفنانون، ووصفوها بأنها جريمة إبادة جماعية، إذ راح ضحيتها آلاف الأطفال.