سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: زيادة المساعدات لقطاع غزة إلى 47 مليون دولار

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستين برجر، زيادة المساعدات الإنسانية الموجه إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من 21 مليون دولار إلى 47 مليون دولار، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام ناقشت المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة على مستوى دولي؛ بهدف الوصول إلى حلول يمكن تقديمها للشعب الفلسطيني وضحايا هذه الحرب.

تقييم الوضع الحالي

وقال السفير الأوروبي، في لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، على هامش قمة القاهرة للسلام، إن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتقييم الموقف بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري؛ لتقديم تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاتحاد طلب من منظمة اليونيسيف إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة، وتسليمها من خلال السلطات الفلسطينية أو من خلال منظمة الأونروا.

ضرورة قيام دولة فلسطينية

وأشار إلى أن كل المشاركين في القمة أكدوا ضرورة قيام دولة فلسطينية؛ بناء على قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن القمة دعمت رسالة الاتحاد الأوروبي القوية حول ضرورة حل تلك الأزمة بشكل إيجابي .

اجتماع هام بالأمم المتحدة الأيام المقبلة

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعاً للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم خطة سلام، وبحث ما يمكن القيام به من خلال الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الأزمة الحالية لن تتسبب في حدوث هجرة جماعية، وأن الموضوع سينحصر في نقل بعض الأشخاص المرضى والمصابين من قطاع غزة.