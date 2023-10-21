رئيس حزب التجمع: لا توجد قوة أكثر مما نراه من الشعب الفلسطيني

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن ما يحدث في غزة من عدوان اسرائيلي سيناريو أوسع من موضوع حصار وقصف غزة، وإن كانت غزة البؤرة والمكان الذي بدأ منه السيناريو، موضحا أن المستهدف إضعاف مصر وتجزئة دول الشام لدويلات صغيرة طائفية وعرقية، وأنه لا يوجد قوة أكثر مما نراه من الشعب الفلسطيني.

المنطقة كان مقدر أن يحكمها بسيناريو أسقطته ثورة 30 يونيو

وأوضح عبد العال، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المنطقة كان مقدر لها أن يحكمها سيناريو، أسقطته ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن هذه السيناريو تنفذه إرادة استعمارية تقودها الولايات المتحدة، وليس رغبة توسع عند إسرائيل، لكن إرادة استعمارية.

إسرائيل دولة اتزرعت في المنطقة لإضعافها

تابع أن «إسرائيل دولة اتزرعت في المنطقة لإضعافها، وأمريكا نفسها نشأت على حساب شعب الهنود الحمر، ولا يجدون خللا أخلاقيا في دعم كيان استيطاني، واستخدامه في إخضاع المنطقة العربية والشرق الأوسط»، مؤكدا أننا أمام نقطة تحول في المنطقة تهدد الأمن والسلم العالميين.