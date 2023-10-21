رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد عساف يدعم بلده: «فلسطين قضية مش تريند»

كتب:

ياسمين محمود
07:58 م | السبت 21 أكتوبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عددا من الفيديوهات والصور التي يظهر فيها انتهاكات جيش الاحتلال للشعب الفلسطيني.

وكتب محمد عساف: «يا ريت كلنا نستوعب فلسطين قضية مش تريند واصلوا نشر جرائم الاحتلال».

محمد عساف يدعم بلده

وحرص محمد عساف على دعم بلده بشكل مستمر عبر موقع التدوينات القصيرة x قائلا: «اللي بيحكو أنه ايش بنقدر نعمل …نشر الحقيقة، دحض الأكاذيب، معاناة غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات… الدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله…. كله مساهمة ومجهود وعونة … ومجرد أنه إحنا عارفين أنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات».

اقرأ المزيد:

محمد عساف يكشف لـ«الوطن» تحضيره لأغنية مصرية باللهجة الصعيدي

محمد عساف يرزق بمولوده الأول ويسميه «ريان»: «الحمد لله على ما وهبنا»

محمد عساف يدعم الشعب الفلسطيني: انشروا الحقيقة وواجهوا الأكاذيب

محمد عساف: الاحتلال لا يرحم ويستهدف منازل المدنيين
بقلم ياسمين محمود