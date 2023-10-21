محمد عساف يدعم بلده: «فلسطين قضية مش تريند»

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عددا من الفيديوهات والصور التي يظهر فيها انتهاكات جيش الاحتلال للشعب الفلسطيني.

وكتب محمد عساف: «يا ريت كلنا نستوعب فلسطين قضية مش تريند واصلوا نشر جرائم الاحتلال».

محمد عساف يدعم بلده

وحرص محمد عساف على دعم بلده بشكل مستمر عبر موقع التدوينات القصيرة x قائلا: «اللي بيحكو أنه ايش بنقدر نعمل …نشر الحقيقة، دحض الأكاذيب، معاناة غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات… الدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله…. كله مساهمة ومجهود وعونة … ومجرد أنه إحنا عارفين أنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات».