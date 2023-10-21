تحولت إلى «كومة تراب».. صور كنيسة بوفيليوس الأثرية فى غزة بعد القصف

نشر المطران عطا الله حنا، مطران الروم الأرثوذكس بالقدس ورئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بكنيسة بوفيليوس الأثرية فى قطاع غزة، بعد تعرضها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل اليومين، حيث تحولت إلى ركام وحطام، وأصبحت عبارة عن «كومة تراب».

كنيسة بوفيليوس الأثرية فى غزة

وكتب المطران حنا تعليقًا على الدمار الذي لحق بمبنى كنيسة بوفيليوس الأثرية فى غزة، قائلاً: «مشاهد الدمار والخراب في باحة كنيسة القديس بورفيريوس في غزة، فليكن ذكر شهدائنا مؤبداً».

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة بوفيليوس الأثرية في شارع عمر المختار فى قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الكثيرين من صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة.

كنيسة الروم الأرثوذكس تطالب بوقف العدوان

وجدد المطران عطالله حنا مطالبته بوقف العدوان على غزة، حقنًا للدماء، وقال: «كفانا دماءً وخراباً وأحزاناً وبكاءً وعويلاً»، موضحًا أن هذه الحرب يجب أن تتوقف لأن ضحاياها هم من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهي مأساة حقيقة لا يمكن قبول تبريرها.

وطالب المجتمع الدولي و«كافة أحرار العالم» ببذل كل جهد ممكن من أجل إيقاف العدوان، حيث أن مع كل ساعة يزداد عدد الشهداء، وتزيد رقعة الدمار والخراب، التي يدفع فاتورتها المدنيون المسالمون.

ودعا المطران المرجعيات الدينية والسياسية إلى اتخاذ مواقف قوية وجريئة لتحقيق السلام الذي يحتاج إلى العدالة، مؤكداً أن «هذه الهمجية لا يمكن أن تتواصل».

وأوضح أن ما حدث في كنيسة بوفيليوس في غزة «أدمي قلوبنا جميعاً»، كما يحدث في القطاع من استهداف للمستشفيات وبيوت والآمنين، حيث أن بعض العائلات أبيدت بالكامل، وأطفال أصبحوا أيتاماً بلا عائلات، واختتم بقوله إن «المطالبة بوقف العدوان إنما هو واجب أخلاقي وإنساني وروحي ووطني».