حسين هريدي: عملية «طوفان الأقصى» أول غزو لإسرائيل منذ 1948

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية المصرية تسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، سواء في اتجاه سيناء أو الأردن، والعمل مع الأطراف الدولية لعدم تفاقم الصراع في المنطقة، واعتبر أن عملية «طوفان الأقصى» هي «أول غزو» داخل الأراضي الخاضعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامها في عام 1948.

السياسة المصرية الخارجية على المدى طويل

وتابع «هريدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ضمن برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن السياسة المصرية الخارجية على المدى طويل، تسعى لاستئناف المقاومة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لأن عدم حل الصراع سيؤدي إلى استمرار دائرة الصراع، مشيراً إلى أن الحرب في قطاع غزة الآن، هي الخاصة التي تحدث ما بين الاحتلال وحركة حماس.

الحرب الحالية هي أشد وأشرس الحروب

ولفت إلى أن الحرب الحالية هي أشد وأشرس الحروب التي حدثت بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، مشيراً إلى أن هجوم حماس هو أول غزو لإسرائيل منذ 1948، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان يعيش في أمن، وكان لديهم نظرية بأن الحروب لا تقع في أراضيهم، ولكن في الأراضي العربية، وما حدث في السابع من أكتوبر أحدث هزة عنيفة على مستوى الرأي العام والأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أدى لفقدان التوازن داخل إسرائيل.