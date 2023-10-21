عضو« التحالف الوطني»: نعمل على تجهيز قافلة مساعدات أخرى لقطاع غزة

قال أيمن طارق، رئيس قطاع شؤون العضوية بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه جرى صباح اليوم دخول 20 شاحنة محملة بكميات كبيرة بالأدوات الطبية والعلاجية المختلفة، نظرا لأهميتها واحتياج أهالي غزة القصوى لها، مشيدا بالجهود المصرية المخلصة والصادقة التي نجحت في فتح المعبر، ولو بشكل جزئي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة والشعب الفلسطيني منذ نحو 15 يوما.

نعمل على تجهيز قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجرى العمل في الوقت الحالي على تجهيز قافلة أخرى حتى تعبر إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن كمرحلة ثانية من المساعدات، مؤكدا أن هناك ما يقرب 108 شاحنات تصطف أمام معبر رفح محملة بكافة أنواع المساعدات من غذاء إلى ماء إلى ملابس وبطاطين وكافة مقومات الحياة.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن شباب المتطوعين من التحالف الأبطال رابطوا أمام المعبر أكثر من أسبوع، وأمس أمام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وضبط النفس ونقل الصورة الحقيقية ممثلين لجموع المصريين، مشيرا إلى أنه منذ الساعات الأولى بعد منتصف الليل، عكف الأبطال على إعداد وتفريغ الشاحنات وإعادة تجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية والدوائية فقط كمرحلة أولى من الاتفاق على دخول المساعدات، وجار الآن تفريغ الشاحنات في الجانب الآخر من المعبر.