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الرئيس الأمريكي: سنواصل الاتصال مع كل الأطراف لاستمرار العمل في معبر رفح

كتب:

مريم جاد
10:21 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لبيان عاجل نقلته القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وتابع بايدن: «سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح».

وأعرب «بايدن»، عن تقديره العميق للرئيس المصري والأمم المتحدة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.  

 

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