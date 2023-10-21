المقاومة الفلسطينية: قررنا إطلاق سراح رهينتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استلامهما

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل بأن المقاومة الفلسطينية قالت: قررنا إطلاق سراح رهينتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استلامهما.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بقصف عنيف يستهدف في مجمله المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.