رئيس المجلس الأوروبي: ندعم جهود مصر لإدخال المساعدات

أعرب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل عن شكره للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على استضافة القمة، وأضاف «ميشيل» فى كلمته بقمة القاهرة للسلام اليوم: «المادة الثالثة للقانون المؤسِّس للاتحاد الأوروبى تتضمن التضامن وحفظ السلام وحفظ حقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل، والالتزام الكامل بالقانون الدولى وحقوق الدول فى تقرير مصيرها، وهذه هى الطريقة المتبعة من قبَل الاتحاد الأوروبى أمام أى أزمة وهذا ما يجب أن نتبناه، وهذا بالطبع ملهم لنا فيما يتعلق بموقفنا حيال ما نراه هذه الأيام».

وتابع: «يجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة فى هذا الصراع لكى نوقفه، ويجب علينا أن نسلك كل المسالك الممكنة لنحمى المدنيين وخصوصاً الأطفال، ونؤكد أن حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولى».

وأشار إلى ما يحدث فى غزة قائلاً: «نجتمع اليوم حول مائدة واحدة، لنتناقش فيما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة، ويجب أن نكفل لهم حقهم فى المساعدات الإنسانية من الماء والغذاء والدواء، ومن الضرورى أن نتعاون مع السلطات المصرية لكى نمكّن الشعب الفلسطينى من الوصول إليها، ونؤكد حرص الاتحاد الأوروبى على دعم هذه الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، هذه هى مسئوليتنا، ونعمل بجهود متضافرة لكى نتجنب انتشار الصراع ونحتويه وأن نجد حلولاً مشتركة، وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيس للاجتماع».

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود ليكون هناك حل مستدام للدولتين، وهى المبادرة التى تمثلها معظم الدول هنا، وهذه المبادرة التى جمعت دولاً عدة، كل الدول هنا يجب أن تدعم السلطة الفلسطينية التى تمثل الطموحات والمطالب المشروعة لشعبها.