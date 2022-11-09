وزير بناء السلام بجنوب السودان يشيد بجهود مصر في تنظيم مؤتمر المناخ

قال ستيفن باركول وزير بناء السلام بجنوب السودان، إن الشعب المصري والحكومة المصرية يستحقان الشكر لاستضافة قمة المناخ، لافتا إلى أن الوزارة تهدف لبناء السلام في جنوب السودان في الوقت الذي نحتاج فيه جميعا لإعادة بناء السلام.

مناقشة التمويل من أجل التكيف

وأوضح «باركول» خلال استضافته على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري على هامش قمة المناخ، أن جنوب السودان تشارك في قمة المناخ منذ 5 أيام، من خلال وزارات الدفاع والبيئة وبناء السلام، من أجل التعاون مع العالم في مواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مناقشة التمويل من أجل التكيف جاء في الوقت المناسب، وجرت مناقشة الأمور الأكثر تأثيرا على الدول الأفريقية وتدفعها لأزمة مناخية.

الدول المتضررة من الجفاف والفيضانات

وأشار «باركول» إلى أن جنوب السودان يشارك في قمة المناخ من أجل الدول المتضررة من الجفاف والفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري، وجمع التمويل الكافي للتغلب على آثار التغيرات المناخية.

وأكد وزير بناء السلام بجنوب السودان، أن بلاده الأكثر تضررا من التغيرات المناخية والأزمات الحالية التي أصبحت تؤثر على الشعوب بشكل مباشر، مضيفا أن بلاده تواجه الجفاف والفيضانات التي تؤدي إلى نزوح الشعوب، وقد وصلت الفيضانات إلى تشاد وضرب الجفاف عدة بلاد أخرى في القارة الأفريقية، ونطالب باهتمام سياسي دولي تجاه الأزمات.