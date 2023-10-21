رئيس قبرص: علينا إيقاف هذه الحرب حتى لا تؤدي إلى أزمات أخرى

قال نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصى، إنَّ دول الجوار ودول المنطقة تسهم فى تهدئة الأوضاع وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك إيجاد وتبادل الحلول المشتركة وحوارات مشتركة لحل هذه التحديات العصيبة التى تواجهها هذه المنطقة.

وأضاف الرئيس القبرصى، خلال كلمته فى قمة القاهرة للسلام أمس، أنَّ هناك حاجة إلى وقف هذا التصعيد الفورى، وحماية المدنيين وأرواحهم والبنية التحتية المدنية، ويجب ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن الحاجة إلى الإفراج الفورى عن الرهائن، إلى جانب الالتزام بحل الدولتين بما يتماشى مع معايير قانون مجلس الأمن الدولى للأمم المتحدة، فهذا سوف يحل هذه المشكلة.

وتابع أنه يجب علينا إيقاف هذه الحرب لأن هذه الأزمة الحالية سوف تؤدى إلى أزمات عديدة أخرى وكأنها الأخطبوط، وكذلك عملية السلام يجب أن تحل تمهيداً لحل هذا الصراع وكذلك للحفاظ على أرواح المدنيين، موضحا أن الصراع الحالى يمثل تهديداً للأمن الدولى، لذلك علينا تسليط الضوء عليه وعدم غض الطرف عنه لاسيما دول المنطقة على سبيل المثال مصر والأردن واللذان تعملان جاهداً لحل هذا الصراع. وثمّن «خريستودوليدس» جهود مصر على ما بذلته، كونها مهد الأمن والسلام للمنطقة، ولا يمكن تحييد هذه القضية.