وصول أولى رحلات إجلاء الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص

وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على متن أولى رحلات الإجلاء البحرية التي تنظمها الولايات المتحدة، وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واستقل نحو 159 شخصًا السفينة الفاخرة «رابسودي أوف ذا سيز» التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص صباح اليوم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال فيكتور بابادوبولوس، المسؤول في الحكومة القبرصية، إنه من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال 12 ساعة المقبلة.