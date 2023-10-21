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رئيس قبرص: يجب إيجاد حلول مشتركة لوقف التصعيد في غزة

كتب:

يارا أشرف
12:57 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

قال نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي، إنَّ دول الجوار ودول المنطقة تسهم في تهدئة الأوضاع وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك إيجاد وتبادل الحلول المشتركة وحوارات مشتركة لحل هذه التحديات العصبية التي تواجهها هذه المنطقة.

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ هناك حاجة إلى وقف هذا التصعيد الفوري، وحماية المدنيين وأرواحهم والبنية التحتية المدنية.

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نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة القاهرة للسلام بشأن الأوضاع في غزة
بقلم يارا أشرف