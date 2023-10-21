رياضيون: فلسطين قضيتنا ودخول المساعدات دليل مساندة مصر للأشقاء

حرص العديد من الرياضيين على دعم القضية الفلسطينية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقفه بالحفاظ على أمن مصر ورفض تصفية القضية.

«سعد»: الرئيس السيسي مخلص وسندعمه حتى الموت

شدد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، نجم فريق الزمالك فى السبعينات والثمانينات، على دعم الرياضيين للرئيس السيسى فى كل القرارات التى اتخذها، وتحديداً تمسكه بدخول المساعدات للشعب الفلسطينى وأهالى غزة، مؤكداً على أن رئيس الجمهورية مواقفه قوية ومتزنة، مضيفاً: «علشان تعرف قيمة رئيس بلدك تابع اللى بيحصل فى كل دول المنطقة».

وأضاف لـ«الوطن»: «مفيش رئيس دولة وقف ودعم وساند فلسطين مثلما فعل الرئيس السيسى، والمساعدات اللى بتدخل عن طريق معبر رفح أفضل مثال، كما أنه دعا إلى قمة القاهرة للسلام من أجل التوصل لحل نهائى للأزمة».

وأوضح نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن «الرئيس السيسى أكتر رئيس ساند ووقف ونادى وندد وساند، وهيستمر فى كل القرارات الهادفة لمصلحة فلسطين ومصر لأنه مخلص ولولا وجوده كانت مصر حصلت لها أزمات كتيرة، ولازم ندعم رئيسنا وبلدنا حتى الموت».

«السقا»: الرئيس يكتب تاريخاً للأجيال القادمة.. ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

وأكد عبدالظاهر السقا، نجم الكرة المصرية السابق، أن النجوم واللاعبين القدامى نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى أمام المنصة أمس الأول، متابعا: «كان هدفنا واضحاً من الوقفة وهو تأكيد أن قضية فلسطين قضيتنا، وموقفنا مش تضامنى فقط، لكن الهدف توجيه رسالة لأهالينا فى غزة بأننا معهم ونشعر بآلامهم والمصاب مصابنا».

وشدد «السقا» على أن وقفة الرياضيين أيضاً كان شعارها دعم وتأييد الرئيس السيسى فى كل القرارات التى يتخذها، قائلاً: «إحنا فى ضهر الرئيس السيسى وندعمه فى كل خطوة لأنه شخصية عسكرية ورجل دولة والضغوط التى يتحملها لا يتحملها بشر، وهذه المواقف أكدت للجميع أكثر وأكثر أن الرئيس هو الذى أنقذ مصر وحافظ عليها من تحركات المغرضين».

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: «من حظنا أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة لأن وجوده يبث الثقة والطمأنينة فى نفوسنا ونفوس الشعب المصرى، وبشكل شخصى كل يوم بسأل نفسى إزاى هو متحمل الضغوط دى؟ كل الدول تتحرك لضرب استقرار مصر، ومع ذلك هو متحمل وقادر على المواجهة وبيعمل فى النهاية لمصلحة بلدنا».

وأضاف: «الرئيس قائد ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وربنا يوفقه لأنه يكتب تاريخاً للأجيال القادمة هيتكلموا عنه، والجميع يخطط ضد مصر لكن مش قلقان لوجوده لأنه أنقذ مصر ولسه هينقذها ويحافظ عليها».

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تأييده الكامل للرئيس السيسى فى كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، كما أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بياناً رسمياً لتفويض الرئيس فى جميع القرارات لدعم القضية، وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية كالتالى: «يعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية باسمه وباسم جميع الاتحادات الرياضية والأندية وجموع الرياضيين المصريين، عن التضامن والتأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع القرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى».