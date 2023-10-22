لماذا رفعت مظاهرات الهند لدعم لفلسطين أعلام إيطاليا؟.. سر غير متوقع

مسيرات ومظاهرات لدعم القضية الفلسطينية نظمها المئات من الهنود المناصرين للإنسانية، حتى تلك اللحظة المشهد يبدو مثاليًا لا تشوبه أي أخطاء، قبل ظهور أعلام تشبه علم إيطاليا للتظاهرات وغياب الفلسطينية، فما السبب؟.

حقيقة رفع أعلام إيطاليا في مظاهرة دعم فلسطين

النية كانت إرسال الدعم المعنوي لفلسطين لكنه ذهب إلى إيطاليا عن طريق الخطأ، الأمر يبدو وكأنه مشهد كوميدي في فيلم للشهير الراحل روبن ويليامز، لكنه حدث بالفعل في الواقع، من بطولة مسيرة من المواطنين الهنود، الذين رفعوا أعلامًا تشبه الخاصة بإيطاليا بدلًا من فلسطين.

مسيرة الهند كان مقصدها الأساسي دعم فلسطين، لكن الجدل الذي رافقها لتشابه الأعلام المرفوعة مع علم إيطاليا، أثار الحيرة والدهشة والتعجب من الجميع، بعد تداول صور المظاهرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط علامات استفهام عن السر وراء ذلك.

علم حزب الرفاهية سبب الارتباك

صحيفة «opindia» أفردت تقريرًا مفصلًا عن تلك الواقعة، بالتأكيد أن جميع الاجتهادات الخاصة بهذه المسيرة غير صحيحة، بالتوضيح أن الحزب الذي تظم تلك المسيرة يسمى «حزب الرفاهية الهندي»، وهو يملك أعلامًا تمثله تشبه في ألوانها علم إيطاليا، ما جعل البعض يظن أن الشعب الهندي يرفع علم إيطاليا عن طريق الخطأ بدلًا من فلسطين، لتشابه الألوان بين العلمين.

يتشابه علم حزب الرفاهية الهندي بشكل ملحوظ مع العلم الإيطالي، حيث أن كلا العلمين مصنوعان من ألواح عمودية من الأخضر والأبيض والأحمر، ومع ذلك هناك فرق، إذ يوجد رمز أوراق الزيتون باللون الأصفر وكلمات «حزب الرفاهية» مكتوبة عموديًا باللون الأسود داخل اللوحة البيضاء.