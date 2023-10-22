قمة القاهرة للسلام.. السعودية تطالب بوقف عدوان الاحتلال على غزة

حرص عدد من دول العالم على المشاركة في قمة القاهرة للسلام، خاصة المملكة العربية السعودية، والتي أوفدت وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، للمشاركة في القمة.

قمة القاهرة للسلام طالبت خلالها السعودية باتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال

وشملت كلمة وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان في قمة القاهرة للسلام، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وخلال كلمتها في قمة السعودية أكدت المملكة على تمسكها بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن بلاده حرصت منذ اندلاع الأزمة على التشاور والتنسيق مع الأشقاء والشركاء بالمجتمع الدولي، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحفيز تحرك حازم للمجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة.

قمة القاهرة للسلام بدعوة من الرئيس السيسي وبمشاركة دولية واسعة

وأقيمت قمة القاهرة للسلام بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة دولية واسعة، حيث شارك في القمة عدد من ملوك ورؤساء وامراء دول العالم وسط اهتمام واسع بالقمة.