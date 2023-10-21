الولايات المتحدة تحث على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

حثت الولايات المتحدة، اليوم السبت، جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى إلى قطاع غزة انطلاقاً من مصر.

الحث على فتح إبقاء معبر رفح مفتوحت

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، العائد من جولة في الشرق الأوسط، في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية: «نحث جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا، بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر».

تنسيق إقليمي ودولي

وأضاف أن فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات؛ نتج من مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة، ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت أولى المساعدات الإنسانية قد دخلت من مصر إلى غزة، في وقت سابق اليوم السبت، حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل على القطاع.