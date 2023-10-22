توافد السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

استقبلت مدينة أبو سمبل في أقصى جنوب محافظة أسوان عددا كبيرا من السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم ليشاهدوا ظاهرة فلكية فريدة ومدهشة تحدث داخل معبد أبو سمبل العريق.

وتعد هذه الظاهرة من أهم الأحداث الفلكية التي جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين، وتتمثل في تعامد الشمس بالضبط على وجه الملك رمسيس الثاني، في قدس أقداس المعبد الكبير.

وفي تمام الساعة 6:52 صباحًا، تبدأ الشمس في التعامد على تمثال رمسيس داخل قدس الأقداس وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط، وتجتذب اهتمام الآلاف من الناس حول العالم.

وفي هذا اليوم المميز، تشرق الشمس كالعادة من خلف بحيرة ناصر، وترسم طريقًا من أشعتها تمتد عبر الممر الأمامي لمعبد أبوسمبل، حتى تلامس وجه الملك رمسيس المتواجد في قدس أقداس المعبد وهو المشهد الفلكي الفريد الذث يعتبر معجزة هندسية لا تتكرر إلا مرتين في العام، وتحديدًا في 22 فبراير و22 أكتوبر.

مشهد ساحر يعكس عظمة المصريين

وتعد مدينة أبوسمبل ومعبدها من أهم المواقع الأثرية في مصر، وتستقطب بشكل خاص عشاق ومهتمي الحضارة المصرية. ونظرًا لأهمية هذه الظاهرة الفلكية النادرة، حيث يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم للتمتع برؤية هذا المشهد الساحر والتعرف على تاريخ وثقافة الحضارة المصرية القديمة.

تجربة مثيرة في أقصى جنوب مصر

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس في معبد أبوسمبل تجربة لا تنسى للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالة فريدة تجسد إبداع الحضارة المصرية القديمة وتذكيرهم بتراثها الثقافي العريق.