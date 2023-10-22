بعد قليل.. تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بحضور آلاف السياح في أبو سمبل

يستعد زوار معبد مدينة أبو سمبل أقصى جنوب أسوان لرؤية ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير عند شروق شمس اليوم الأحد.

وأعلنت الجهات المعنية بمحافظة أسوان عن التحضيرات اللازمة لاستقبال التعامد الذي يحدث مرتين في السنة، في 22 أكتوبر و22 فبراير وقد اتخذت إجراءات لتسهيل حركة الدخول والخروج من معبدي أبوسميل، حيث تم زيادة عدد بوابات الدخول وتركيب أجهزة الفحص الأمنية والبوابات الإلكترونية.

آثار أسوان تستعد لظاهرة التعامد

واستعدت آثار أسوان للحدث منذ أيام حيث تمت أعمال تنظيف وتطوير المواقع الأثرية وتحسين نظام الإضاءة لتسهيل عملية دخول السياح وتجنب التكدس من خلال الحجز الإلكتروني واستخدام بوابات الدخول.

وخلال الحدث الذي تشهده أسوان اليوم تقطع أشعة الشمس مسافة 60 مترا داخل المعبد، مرورًا بصالة الأعمدة حتى تصل إلى حجرة قدس الأقداس، حيث تتساقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، ما يمنحه مظهرًا مشعًا ومذهلاً.

تعامد الشمس يستغرق نحو 20 دقيقة

وتسطع أشعة الشمس لمدة 20 دقيقة لتضيء وجوه التماثيل الأربعة الأخرى داخل قدس الأقداس، وهي تماثيل الآلهة آمون ورع حور وبيتاح.

ويعد هذا الحدث الفلكي معجزة حيرت العلماء لما لها من دلالات عميقة ولأنها استمرت لمدة تزيد عن 33 قرنًا مجسدة التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في مجالات عديدة مثل الفلك والنحت والتحنيط والهندسة والتصوير.