هدايا تذكارية لآلاف السائحين بعد مشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس

أستقبل مطار أبوسمبل الدولي، أكثر من 6 آلاف سائح من جميع أنحاء العالم خلال الساعات الماضية، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، التي تعد من الظواهر الفلكيه الفريدة من نوعها، التي ينتظرها الملايين حول العالم، لمشاهده معجزة القدماء المصريين.

آلاف السائحين يشاهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس

كشفت الشركة المصرية للمطارات، أنها فرق العلاقات العامة، أعدت استقبالا خاصا للركاب بمطار أبو سمبل الدولي، تضمن عروض احتفالية وتوزيع هدايا تذكارية لهم، عقب وصولهم إلى الصالة وخروجهم إلى الأتوبيسات السياحية.

ظاهرة فلكية قديمة تدل على براعة المصريين

تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام، في ظاهرة فلكية تدل على براعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة، ما يجذب أنظار الملايين حول العالم لمشاهدة، هذا الحدث الفريد.