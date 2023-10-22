انطلاق الدراسة في مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ اليوم

انتظمت الدراسة في مركز الثقافة الإسلامية التابع لمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تزامنا مع بداية العام الدراسي، وذلك في مقره الجديد أعلى مسجد التحرير «الأشوح».

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وبحضور الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع، عميد المركز، وعلي كشك، مدير المركز، وأعضاء هيئة التدريس.

فتح باب القبول لدفعة جديدة

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات من أي من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات، وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها 400 جنيه عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

3- الأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

مدة الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية

وتبلغ مدة الدراسة في مراكز الثقافة الإسلامية عامين، كما يتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة وزارة الأوقاف المختلفة، وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.