«أوقاف كفر الشيخ» تواصل تنظيم الندوات ضمن مبادرة «حق الوطن» غدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ مواصلة فعاليات مبادرة «حق الوطن» والتي تستمر طوال شهر أكتوبر، حيث يتم تنظيم ندوة غدا الأربعاء، تحت عنوان «دعم المنتج الوطني»، بـ32 مسجداً من المساجد الكُبرى بالمحافظة، اليوم الأربعاء، ضمن 787 مسجد تطلق وزارة الأوقاف بهم المبادرة على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومشاركة منها في احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف أطلقت من بداية شهر أكتوبر الحالي مبادرة «حق الوطن» بـ787 بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، لافتاً أنّه يتم تنظيم ندوات غداً الأربعاء بـ32 مسجداً من المساجد الكبري بالمحافظة، تحت عنوان «دعم المنتج الوطني».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يُحاضر بهذه الندوات عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.