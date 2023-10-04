«أوقاف كفر الشيخ» تطلق مبادرة «حق الوطن» في 32 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات مبادرة «حق الوطن»، طوال شهر أكتوبر بدءا من اليوم الأربعاء، في 32 مسجدا من المساجد الكبرى بالمحافظة، ضمن 787 مسجدا على مستوى الجمهورية تشارك في المبادرة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومشاركتها احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

تنظيم ندوات بالمساجد الكبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تطلق مبادرة «حق الوطن» بـ787 مسجدا على مستوى الجمهورية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، وتستهل الوزارة هذه المبادرة بـ787 ندوة بالمساجد الكبرى تُقام اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء ، تحت عنوان «علو الهمة في خدمة الدين والوطن».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يُحاضر في هذه الندوات عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.