المسجد الكبير بقرية أبو طبل في كفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول المسجد الكبير بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ).

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد «بسيوني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المسجد الكبير بقرية أبو طبل، يُعد تُحفة معمارية إسلامية، وجرى افتتاحه في عام 2019، وتكلفت عمليات الإنشاء 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية لأبناء القرية، ويقع علي طريق «كفر الشيخ - طنطا»، وهو من ضمن مساجد وزارة الأوقاف التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ.

وقدّم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.