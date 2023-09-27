مسجد سيدي كامل في كفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول مسجد سيدي كامل بمسير على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد «بسيوني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مسجد سيدي كامل بمسير، من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام به كافة الاحتفالات الدينية الرسمية بمسير وهو من ضمن مساجد وزارة الأوقاف التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ.

وقدّم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر، أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.