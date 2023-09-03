مسجد خالد بن الوليد بكفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول مسجد خالد بن الوليد بمركز البرلس على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ).

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد «بسيوني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مسجد خالد بن الوليد بالبرلس من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة، وتُقام به كل الاحتفالات الدينية الرسمية بالبرلس، وهو من ضمن مساجد وزارة الأوقاف التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ.

وقدّم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.