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وزير الصحة يصل إلى سوهاج لتفقد عدد من المستشفيات المطورة

كتب:

فهد فكري بلوم
10:48 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
مستشفى جهينة

مستشفى جهينة

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظة سوهاج، منذ قلبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمطار سوهاج الدولي، في مدينة سوهاج الجديدة.

ويزور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان سوهاج لتفقد عدة مستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، عقب تطويرها، لعرض الإنشاءات الذى طالت مختلف جوانب القطاع الصحي في مدن ومراكز سوهاج.

تفقد عدد من المستشفيات

وسيقوم وزير الصحة والسكان ومحافظ سوهاج بتفقد مستشفى جهينة المركزي، ومستشفى طهطا العام، ووحدة طب الأسرة بقرية الشيخ زين الدين، ومستشفى المراغة الجديد، ووحدة إسعاف المراغة، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية، ومستشفى سوهاج العام، ومركز القلب والجهاز الهضمي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى الأورام.

ويعقب الزيارة  مؤتمر صحفي، لعرض الخطوات التنموية التي شهدها قطاع الصحة بمحافظة سوهاج، حيث شهدت قرى ومراكز المحافظة خاصة المنفذ بها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تنمية شملت كل القطاع الطبي مابين وحدات صحية ومراكز طب أسرة ووحدات إسعاف ومستشفيات مركزية.

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