تكريم الدكتور خالد عبد الغفار من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، درع التكريم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في بداية اجتماع المجلس رقم 730، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعات المصرية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس.

جاء التكريم تقديرا لإسهامات الدكتور خالد عبدالغفار، العلمية وجهوده الملموسة، ونجاحه في إدارة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي، طوال فترة تكليفه بحقيبة الوزارة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد اليوم السبت، داخل جامعة الإسكندرية.

وزير الصحة يهنئ «عاشور» بتوليه حقيبة التعليم العالي

وألقى وزير الصحة والسكان كلمة، بدأها بتهنئة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقة القيادة السياسية، وتكليفه بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا له دوام التوفيق، كما تقدم بالشكر لكافة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى حرص وزارتي الصحة والتعليم العالي على مواصلة التعاون المثمر، لتحقيق التكامل والتقدم في القطاع الصحي بمصر.

وعبر الوزير، عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه يسعى جاهدًا لتطوير ورفع جودة الخدمات الصحية، فضلًا عن التوسع في المنشآت الطبية الجديدة لتحقيق تغطية صحية لكافة المواطنين بجميع قرى ومحافظات مصر.

«عاشور»: استمرار التعاون بين مستشفيات الصحة و«الجامعية»

ومن جانبه، هنأ وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار على توليه منصب وزير الصحة والسكان، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة» لتوفير حياة كريمة للمواطنين.