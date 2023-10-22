الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المساجد.. وسقوط شهيدين فلسطينيين في الضفة وغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، انتهاكاتهم واستفزازاتهم بحق الفلسطينيين من إطلاق الرصاص الحي، والقصف الطائرات الحربية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، ما أسفر عن استمرار سقوط شهداء.

واستشهد فلسطينيا يدعى مالك جميل شرقاوي «26 عاماً»، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقالات جديدة في صفوف الفلسطينيين

وفجر اليوم الأحد، استشهد شاب فلسطيني يدعى عدنان أبو حلمي «20 عامًا»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح، خلال مواجهات اندلعت في بلدة طمون شمال شرق نابلس، وفي بلدة طوباس المجاورة.

من جهتها، أعلنت محافظة طوباس الإضراب وتعطيل المدارس فيها حدادًا على الشهيد. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيًا يدعى محمد مسيمي، بعد أن داهمت منزله وفتشته، خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيًا يدعى عزيز الفتاش، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي لمدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة قراوة بني حسان شمال سلفيت.

وفي قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم طفل وسيدتان وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تستهدف المساجد في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، «مسجد الأنصار» في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد شابين اثنين أحدهما يدعى محمد حسين عبد الحفيظ، والآخر لم تعرف هويته بعد، فيما أصيب 3 آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما استشهد 11 فلسطينيًا، وأُصيب العشرات، جراء قصف إسرائيلي، على مقهى لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق استفزازات المستوطنون، هاجم العشرات بإطلاق الرصاص منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مشطب مركبات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تظاهر آلاف الأشخاص في عدة ولايات من بينها العاصمة واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيوستن، وفيلادلفيا، وسان دييجو، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتنديد بدعم «واشنطن» لإسرائيل.