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«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن إصابات بين القوات الإسرائيلية في رشقة بصواريخ «القسام»

كتب:

هانى حسن
11:35 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة وعسقلان، واستهدفت رشقات صاروخية مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، عقب دقائق من قصف صاروخي استهدف جنوب تل أبيب، حسب ما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، دانا أبو شمسية.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إنّ هناك أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين بسبب الرشقات الصاروخية، فضلًا عن تضرر مركبات خاصة جراء قصف المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب القسام، قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة، وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أنّه جرى قصف حشد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع «أشكول»، وقاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط نحو 4 آلاف شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.  

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بقلم هانى حسن