«البيئة» تشارك في حملة تنظيف نيل القاهرة بمشاركة 100 شخص من 50 دولة

شاركت وزارة البيئة في حملة تنظيف نهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بالقاهرة، والتي تم تنفيذها تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتعاون مع نوادي الليونز العالمية، بمشاركة ممثلين من 50 دولة وبلغ عددهم 160 من قيادات الليونز وعائلتهم من مختلف الجنسيات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة دعم وتشجيع المبادرات البيئية، التى تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم في فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية، وأيضا تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم مشاركة أعضاء نادي الليونز في حملة تشجير نادي الجزيرة بالزمالك.