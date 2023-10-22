«البيئة» تكثّف جهودها للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

تواصل وزارة البيئة جهودها للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة في المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى.

ونفذت قيادات وزارة البيئة جولات ميدانية على محاور عمل المنظومة، لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

ورصدت الوزارة عددًا من الحرائق في قش الأرز في محافظات الشرقية والدقهلية والغربية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها وتحرير محاضر للمخالفين.

كما قامت الوزارة بالمرور على مصانع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة، والاطمئنان على توجيه المرفوضات مباشرة لمدفن قلابشو ومعالجة وتدوير المخلفات بطريقة سليمة بيئيا وصحيا.

وأكدت وزارة البيئة استمرار جهودها للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، وحرصها على سلامة صحة المواطنين والأطفال.