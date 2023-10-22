الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا في بيت لاهيا ويوقع شهداء بينهم نساء وأطفال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بيت لاهيا وأوقع شهداء بينهم نساء وأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، انتهاكاتهم واستفزازاتهم بحق الفلسطينيين من إطلاق الرصاص الحي، والقصف بالطائرات الحربية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، ما أسفر عن استمرار سقوط شهداء.

واستشهد فلسطينيا يدعى مالك جميل شرقاوي «26 عاما»، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وفجر اليوم الأحد، استشهد شاب فلسطيني يدعى عدنان أبو حلمي «20 عامًا»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح، خلال مواجهات اندلعت في بلدة طمون شمال شرق نابلس، وفي بلدة طوباس المجاورة.